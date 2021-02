Zornik viert 20ste verjaardag en maakt grootse comeback: “Onze drive was weg, nu is die goesting terug!”

MuziekGoed nieuws voor de fans van Zornik en hun hits als ‘Scared of yourself’ en ‘It’s so unreal’. Frontman Koen Buyse (43) laat weten dat de populaire rockgroep van weleer een heuse comeback maakt, nu ze hun twintigjarig bestaan vieren. Zo staan ze dit najaar al op de planken van de AB, al zal het daar niet bij blijven. “We zijn zelfs al bezig met het opnemen van nieuw materiaal”, zegt Koen in Het Nieuwsblad.

Volgens Koen is het na al die jaren tijd om de draad van Zornik terug op te pikken. In 2000 behaalde Zornik de finale van de Humo’s Rock Rally. Meteen daarna kreeg de groep een platencontract bij EMI en verscheen de eerste single ‘Love Affair’. Het laatste album ‘Blinded by the Diamonds’ dateert intussen al van 2015, maar de goesting om weer samen de studio in te duiken is groter dan ooit. Op 20 november plant Zornik met ‘20 years, 20 singles’ al een jubileumshow in de Ancienne Belgique in Brussel, daarnaast werkt de groep ook aan nieuwe muziek.

“Het is 20 jaar geleden dat we onze eerste single ‘Love affair’ hebben uitgebracht. En in die 20 jaar hebben we 20 singles uitgebracht”, zegt Buyse in Het Nieuwsblad. “Als groep hadden we het wat gehad, de drive was weg. We konden ons niet meer opladen om te gaan spelen en aan nieuwe nummers te werken. Nu is die goesting terug, zeker nadat we elkaar lange tijd niet hadden gezien. We repeteren al een tijdje, en zijn zelfs bezig met het opnemen van nieuw materiaal.”

Hoewel hij zijn focus de afgelopen jaren verlegd had - Koen creëerde onder meer de soundtrack voor tv-reeks ‘Wolven’ en was assistent-coach van Regi in ‘The Voice Kids’ -, bleef Buyse onlosmakelijk verbonden met de band. “Ik zal altijd ‘die van Zornik’ blijven”, aldus de muzikant nog. “De groep neemt nu eenmaal een belangrijk deel van mijn leven in. Ik voel dat een groot deel van ons publiek op een nostalgische wolk zweeft. Fans die destijds twintig waren, hebben nu een leeftijd waarop ze willen teruggrijpen naar muziek van toen. Wij ook, eigenlijk, daarom gaan we al onze hits weer leven inblazen.”