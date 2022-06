‘Zomerhit’ krijgt grote live finale in Blankenberge

Muziek Studio Brussel neemt afscheid van vaste waarde: muziekpro­gram­ma ‘duyster’ verhuist naar Radio 1

Het radioprogramma ‘duyster’ neemt na zeventien seizoenen afscheid van zijn thuisbasis, Studio Brussel. Binnen de VRT vindt er een verhuis in eigen huis plaats, want het programma is in september te horen op Radio 1. “Met lichte spanning, maar ook veel vertrouwen kijken we uit naar het najaar”, klinkt het bij Ayco Duyster en Eppo Janssen.

10 juni