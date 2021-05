Zo scoorde Hooverphonic op de halve finale van het Songfestival

Eurovisiesongfestival Nog 3 dagen tot het Songfesti­val. Slechte nummers, een bommelding of een vermeend extreem­recht­se zangeres: dit zijn de ergste Belgische flops

15 mei Een schitterende frontvrouw en een relaxte band. Hooverphonic voelt zich klaar om dinsdag te bewijzen dat ‘The Wrong Place’ wél z’n plekje verdient in de finale het Songfestival. Of de douze points ons daarna om de oren zullen vliegen durven we niet te voorspellen, maar dankzij het boek ‘65 jaar België op het Songfestival’ weten we wel dat het af en toe ook heel erg durft mis te lopen met onze inzendingen...