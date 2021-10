Zo klinkt de nieuwe K3-single ‘Waterval’

Showbits Tom Dice en Kato in het geheim getrouwd: “Trouwjurk op goed geluk online besteld”

12 oktober Naast de echtscheiding van Ruben Van Gucht, ook mooi liefdesnieuws in ‘Dag Allemaal’ deze week. Tom Dice (31) en Kato Callebaut (30) zijn in het geheim in het huwelijksbootje gestapt. Wie hen volgt op hun sociale media zag dat The Starlings de afgelopen week op reis waren. Dat was hun huwelijksreis, zo blijkt nu.