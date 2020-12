Zo gaat het vandaag met X!NK-zanger Jonas Meukens: “Opnieuw spelen met de groep? Ik zou geen ‘nee’ zeggen”

Muziek“Een band gaat nooit stuk, al heb je een ongeluk.” In 2003 zongen we massaal mee met ‘De Vriendschapsband’ van X!NK, de Belgische inzending voor het Junior Eurovisiesongfestival. Zeventien jaar later maakt frontman Jonas Meukens (31) nog steeds muziek.

X!NK werd in 2003 zesde op het Junior Eurovisiesongfestival in Kopenhagen. ‘De Vriendschapsband’ werd dat jaar dan ook een immense hit in Vlaanderen. “De naam X!NK komt eigenlijk van iets heel banaals”, vertelt Jonas. “Toen we aan het brainstormen waren, lag er een doosje van een link cable van een Game Boy op de grond. We hebben dan de ‘L’ veranderd door een ‘X’ omdat dat iets opvallender was en zo ontstond XINK. Later is de ‘I’ dan omgedraaid naar een uitroepteken.”

Meukens is nog steeds bezig met muziek. “Ik heb doorheen de jaren een kleine verslaving opgebouwd, namelijk het kopen van gitaren”, lacht hij. “Maar ik heb ook mijn allereerste exemplaar nog waarmee ik op het podium van het Junior Eurovisiesongfestival stond. Die ziet er niet zo goed meer uit, maar ik ga die nooit weggooien. Als ik terugblik, kan ik alleen maar trots zijn op wat we toen bereikt hebben als jonge gastjes. Dat was een heel leuke tijd.”

Jonas speelt op dit moment nog in twee bands: ‘Get Off My Shoes’ en z’n nieuwe project ‘Wonderzeeër’. De eerste single heet ‘Altijd Onderweg’. Ook op privévlak breken er spannende momenten aan. “In januari word ik voor het eerst vader”, vertelt de zanger enthousiast. “Iets van een heel ander niveau, maar ik kijk er hard naar uit. Opnieuw spelen met de jongens van X!NK? Ik zou daar geen ‘nee’ tegen zeggen, maar langs de andere kant is het ook wel een periode die afgesloten is. Maar samen nog eens jammen, lijkt me wel tof.”

