Zo gaat het nog met Glenn Claes, de eerste winnaar van ‘The voice van Vlaanderen’: “Mijn eigen schuld dat mijn debuutalbum 3 jaar te laat is verschenen"

Dat we na zijn overwinning lange tijd niets meer van hem gehoord hebben, is volgens Claes ook deels zijn eigen fout. “Het is mijn eigen schuld dat mijn debuutalbum 3 jaar te laat is verschenen”, vertelde de zanger tijdens zijn gesprek met Anke en Sven. Volgens Glenn gooide zijn onervarenheid destijds roet in het eten. Op het moment dat Glenn Claes ‘The voice van Vlaanderen’ won, was hij namelijk nog maar 22 jaar. “Op dat moment dacht ik gewoon: ‘zo moet het en zo zal het zijn’. Ik had iets meer mee moeten gaan met de flow.” Glenn wil in de toekomst wel graag vaker muziek maken, bij voorkeur in het Nederlands. “Op dit moment heb ik ook al twee demo’s klaar.”