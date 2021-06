Zo denken onze Belgische dj’s over de annulatie van Tomorrowland: “Voor de organisatie en honderden toeleveranciers is het nog véél erger dan voor ons”

MuziekHet zijn zware dagen voor de eventsector. Op donderdag raakte het nieuws bekend dat Tomorrowland dit jaar (wellicht) niet doorgaat. De burgemeesters van Boom en Rumst verbieden de uitgestelde editie van het festival eind augustus en begin september. Een zoveelste klap in het gezicht van de verschillende dj’s uit ons land, maar ook in dat van de organisatoren en toeleveranciers. “Voor hen is het nog véél erger dan voor ons”, vertelt dj Wout.

Tomorrowland gaat normaal door in juli, maar door de coronacrisis werd het festival opgeschoven naar het weekend van 27 tot en met 29 augustus 2021 en van 3 tot en met 5 september 2021. Enkele weken geleden kreeg de organisatie van het dancefestival alvast goed nieuws van het Overlegcomité. Zij beslisten namelijk dat events met een maximumcapaciteit van 75.000 personen weer mogelijk zijn vanaf 13 augustus. Tomorrowland kan dus in principe perfect plaatsvinden dit jaar, maar de burgemeesters van Boom en Rumst denken daar anders over. Zij maakten gisteren bekend dat ze het festival geen toestemming geven om dan plaats te vinden. “De aangehaalde reden zou het ontbreken van de publicatie van het Ministerieel Besluit met betrekking tot maximumcapaciteit (75.000 personen) zijn. Voorlopig kunnen er volgens de burgemeesters juridisch slechts events tot 400 personen worden toegestaan.”

Staan machteloos

Voor veel dj’s uit ons land kwam de bekendmaking gisteren alvast als een donderslag bij heldere hemel. DJ Wout zag de beslissing van de burgemeesters van Boom en Rumst niet aankomen. “Dit voorval geeft goed weer in welke toestand de evenementen en grotere festivals in ons land zich momenteel bevinden. Ik begrijp dat de verantwoordelijkheid die bij de burgemeesters ligt gigantisch groot is en dat zij voorzichtig willen zijn. Maar het is zeer moeilijk en zeer intensief om op deze manier iets te organiseren.” Het nieuws over Tomorrowland treft natuurlijk niet alleen onze dj’s, maar ook de organisatie zelf. “Ik leef vooral mee met de organisatoren, de ploeg achter het festival en de honderden toeleveranciers. Voor hen is namelijk nog véél erger dan voor ons.”

Iets wat ook dj Makasi, die al sinds 2011 op de affiche van het festival staat, alleen maar kan beamen. “Ik weet hoe gepassioneerd Tomorrowland omgaat met hun festival en hun festivalgangers. Elk jaar streven ze ernaar om een zo goed mogelijke editie neer te zetten en doen ze er alles aan om iedereen in de sfeer te krijgen.” Dat de organisatie het dancefestival voor een tweede keer op rij moet verschuiven, valt ook dj Makasi zwaar. “Het is heel spijtig, want wij staan eigenlijk echt machteloos. Wij willen werken en wij willen opnieuw van start gaan, maar het podium is duidelijk nog niet klaar om ons te ontvangen.” Momenteel zit er dus niet veel anders op dan hopen dat er snel beterschap op komst is. Of minister Bart Somers, die de situatie wil herbekijken, de burgemeesters van Rumst en Boom van gedachten kan doen veranderen, durft dj Makasi niet te zeggen. “Het zou fijn zijn, maar ik hoop er niet te hard op. Anders is de teleurstelling gewoonweg te groot.”

Dubbel gevoel

En ook voor dj Jan Vervloet, bekend van onder meer de Belgische danceact Fiocco, is de situatie erg dubbel. Enerzijds snapt hij het standpunt van de burgemeesters, maar het blijft natuurlijk geen fijn nieuws. “Optreden op Tomorrowland is een unieke ervaring, dus dat de editie van dit jaar wellicht niet doorgaat, is ontzettend jammer.” Volgens Vervloet is het Boomse festival wel niet het enige grote evenement dat deze zomer niet zal plaatsvinden. “Ook andere gemeenten zullen de huidige situatie nog verder onderzoeken en dan gaan er nog andere evenementen sneuvelen.” Toch hoopt ook hij dat er dit jaar nog ruimte is voor een alternatief. “Een light-versie voor alleen Belgische festivalgangers met bijvoorbeeld maar één podium. Dat zou volgens mij een goede oplossing zijn.”

De Belgische dj Netsky reageerde gisteren al in een interview met VTM Nieuws. Net zoals zijn collega’s laat ook hij weten dat het nieuws zwaar is om te horen, vooral voor de organisatie van Tomorrowland. “Het team achter het festival is heel flexibel en stond er zeker voor open om samen met de staat te zoeken naar een oplossing die voor iedereen zou werken. Het is dan ook jammer dat het lijkt alsof er zo weinig dialoog is op dit moment.” En ook voor Netsky zelf, die nog maar een dag terug is uit Nieuw-Zeeland, was het een zware klap om te verwerken. “Ik denk dat al mijn collega’s er enorm naar uitkeken om terug op het podium te staan dit jaar. Het zag er ook allemaal goed uit.”

LEES OOK: