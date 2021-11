Zijn terugkeer naar de VRT is een feit: Niels Destadsbader presenteert dit eindejaar mee de Top 2000 op Radio 2

Niels Destadsbader kondigde eind augustus zijn terugkeer naar de VRT aan. De zanger en presentator was de laatste jaren exclusief bij VTM aan de slag, maar keert nu na zeven jaar terug naar de openbare omroep. Daar zal hij onder meer programma’s maken voor Eén en Radio 2. “Ik heb geweldige jaren gekend bij VTM, maar ik heb veel goesting in dit gloednieuwe avontuur”, klonk het destijds bij de Vlaamse zanger. Niels zal voor VTM wel nog het tweede seizoen van ‘The Masked Singer’ presenteren. “Die afspraken waren al gemaakt”, liet VTM destijds in een reactie weten.

Grootste hits

Bij Radio 2 hebben ze ook nog enkele extraatjes in petto voor hun luisteraars. Vanaf 25 december tot en met 31 december komen er verschillende bekende gasten langs. Verder zullen er ook optredens zijn in de Radio 2-app en is er sprake van live-beleving in de stad Roeselare. Iedereen kan live op de radio zijn stem uitbrengen bij vliegende reporter Anja Daems. Tijdens de week is de Radio 2 Top 2000 verder ook te zien op Eén.