Ziggy en Celester uit ‘K2 zoekt K3' brengen samen een single uit

Muziek Italiaanse inzending voor Songfesti­val is bekend, en wordt nu al getipt voor de winst

Zangersduo Blanco en Mahmood heeft zaterdag in Sanremo de preselectie voor het Euroviesongfestival gewonnen en zijn daarmee de Italiaanse inzending voor de wedstrijd in mei. Daar spelen ze een thuismatch, want na de overwinning van de Italiaanse rockgroep Måneskin vorig jaar, vindt het Eurovisiesongfestival dit jaar plaats in Turijn. Met hun ballade ‘Brividi’ gaan de twee de emotionele tour op en worden ze meteen gekatapulteerd tot favorieten.

6 februari