ZIEN. Jean-Marie mist repetitie, man van Jimmy is even vierde lid van Get Ready!

Jean-Marie landt pas straks van z’n vakantie, en bijgevolg moest hij de repetitie van de groep missen. Davy - de echtgenoot van Jimmy en road manager van de band - kreeg de opdracht om in te springen. “We moesten onze camerastandpunten repeteren”, legt Jimmy uit. “En daarvoor moeten we écht met vier zijn. Davy is als een Chinese vrijwilliger mee op het podium gekropen. Hij vond het super eng om dat te doen, zeker omdat er zoveel publiek al aanwezig was. Toen we hier de vorige keer repeteerden, was dat nog zonder volk. Daar komt ook nog eens bij dat Davy onze danspasjes niet kent.”