Zeven gewonden door onweer op Frans festival Eurockéennes de Belfort

Muziek Dankjewel ‘Stranger Things’: Kate Bush verdient meer dan 1 miljoen met hit uit 1985

Het lijkt alsof we even geteleporteerd worden naar de jaren 80. Zo klinkt ‘Running Up That Hill’ uit 1985 weer dagelijks op onze radio’s. En daar heeft de populaire Netflixreeks ‘Stranger Things’, dat zich afspeelt in de eighties, alles mee te maken. Zangeres Kate Bush (63) kan er alleen maar dankbaar voor zijn, want de heropleving van het nummer levert haar 1 miljoen pond (1,16 miljoen euro) op.

21 juni