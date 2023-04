Zes doden op amper vijf jaar tijd: de duistere kant van K-pop, waar de grote druk tot wanhoopsdaden leidt

MuziekKleurrijke videoclips, flashy outfits en catchy deuntjes: dat is het succesrecept van K-pop, Zuid-Koreaanse popmuziek die wordt gebracht door boybands of meidengroepjes met piepjonge leden. Maar achter de schermen gaat het er minder vrolijk aan toe. Prille twintigers die uit het leven stappen zijn een verontrustende ‘trend’ geworden in het milieu. Woensdag raakte nog bekend dat de 25-jarige Moonbin dood is teruggevonden. “Het leven van zo’n jonge ster is heel onnatuurlijk en in feite zelfs onmenselijk”