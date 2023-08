Zelfs Sarkozy reageert: waarom heel Frankrijk het plots over ‘Les Lacs du Connemara’ heeft

Het ging zelfs zo ver dat ex-president Nicolas Sarkozy geconfronteerd werd met vragen over ‘Les Lacs du Connemara’ en zijn ongezouten mening gaf: “Michel Sardou is een groot artiest en een zanger die ik erg waardeer. De populaire zanger die Sardou is, verdient respect. Ik ben voorstander van de vrijheid van meningsuiting, maar houd niet van mensen die bijten in de hand die hen voedt. En tegenwoordig zijn er helaas velen van dat soort mensen.”

Zanger reageert

“Ze stuurde me een vriendelijke e-mail om zich te verontschuldigen, en ik heb haar een even vriendelijke e-mail teruggestuurd”, aldus de 76-jarige zanger, die erg verbaasd is over de intense en omvangrijke aandacht voor zijn nummer uit 1981. “Wat me verbaast, is hoe groot de zaak is geworden en hoe lang het al aansleept. We mogen mijn liedjes mooi vinden of juist niet. We leven in een vrij land. Maar dat is geen reden om een burgeroorlog te starten.”