Zelden weerklonk er zoveel gegil in het Sportpaleis: Billie Eilish bewijst dat ze haar sterrenstatus meer dan waard is

MuziekHet schuchtere tienermeisje is definitief uitgegroeid tot een wereldster hors catégorie. Billie Eilish - nog steeds amper 20 jaar oud - blies haar 20.000 fans dinsdagavond moeiteloos omver in een tot in de nok gevuld Sportpaleis. Met beide voeten op de grond, en met veel aandacht voor haar publiek. “ Security , hier voelt iemand zich niet goed, kan u wat water brengen?”

Tranen in de ogen en een hese stem van het juichen en meezingen. De fans van Billie Eilish wisten dinsdagavond geen blijf met zichzelf tijdens de ruim anderhalf uur durende zegetocht van hun grote idool in de bloedhete Antwerpse concerttempel. Een veertigtal bewonderaars kampeerde zelfs 35 (!) uur voor de ingang, in de hoop het beste plekje te kunnen bemachtigen voor ‘Happier Than Ever, The World Tour’, genoemd naar de tweede plaat van de elektropopprinses met een duister kantje. De laatste passage van de superster in ons land dateerde dan ook al van drie jaar geleden - Eilish speelde toen op Pukkelpop - en sindsdien is haar ster alleen maar harder gaan schitteren. Zeven Grammy’s staan er op de schouw van de Amerikaanse singer-songwriter te pronken, zo’n tien miljoen platen gingen er al over de toonbanken. Wereldwijd veroverde ze harten door open en eerlijk te zingen over de moeilijke momenten die ze meemaakt en de demonen waarmee ze worstelt. Inspirerend en een hart onder de riem voor velen, zeker voor tieners en prille twintigers, de best vertegenwoordigde leeftijdsgroep dinsdagavond. Onder het jong grut vielen trouwens ook wat bekende koppen te spotten, zoals tortelduiven Gloria Monserez en Aaron Blommaert en Jan Schepens met z’n kroost.

De verwachtingen waren dinsdagavond hooggespannen in het Sportpaleis, maar Eilish loste ze allemaal in. Daar had ze in tegenstelling tot andere sterren van haar kaliber geen outfitwissels of extravagante dansers voor nodig. In een kort shortje en een slobbershirt besteeg ze het podium, het pikzwarte hart nonchalant in twee staartjes gebonden. Openen deed ze met een bonkende versie van giga-hit ‘bury a friend’, die van voor naar achter werd meegezongen. Welgeteld twee seconden duurde het om de hele zaal van z’n stoel te krijgen, inclusief de papa’s en mama’s die hun dochters vergezelden.

Meditatie-momentje

Wie er nog aan zou twijfelen: Eilish beschikt wel degelijk over een erg sterke stem, zeker tijdens meer intieme songs zoals ‘Your Power’. Alleen was het gejoel van het uitzinnige publiek bij momenten nog sterker. De zangeres liet het niet aan haar hart komen en genoot met volle teugen van de lofbetuigingen. Daarbij toonde ze zich ook een pak vrolijker dan haar soms donkere teksten zouden doen vermoeden. Als een bezetene sprong ze heen en weer op het podium, de demonen uit haar lijf dansend. Haar fans verloor ze daarbij geen moment uit het oog. Regelmatig signaleerde ze aan de beveiliging dat toeschouwers het moeilijk hadden door de zengende hitte in de concerttempel. “Kan u hier alsjeblieft wat flesjes water uitdelen? Geen zorgen lieve fans, ik ben er voor jullie!”

Later gaf de elektropop-prinses zelfs enkele tips om donkere gedachten te tackelen. “Laten we even diep in- en uitademen”, droeg ze haar publiek op, ergens middenin de show. “Laat de negativiteit los en denk aan de mensen die je koestert en liefhebt. Weet dat er sowieso mensen zijn die je graag zien.” Waarop een extatisch publiek: “We love you, Billie!” De zangeres toonde zelf meermaals de liefde voor haar broer Finneas, haar vaste muzikant, met wie ze ook twee nummers zong. “Hij is m’n beste vriend en het is geweldig om dit met hem te mogen meemaken”, prevelde ze, om nadien haar bewondering voor de planeet tout court te tonen. “Er zijn nog veel stappen nodig om de klimaatopwarming een halt toe te roepen. En laten we toch in godsnaam respect tonen voor iedereen, ongeacht seksualiteit of afkomst.”

Van eco-warrior tot een piepjonge versie van Ingeborg, zo u wil: Eilish is van alle markten thuis, en ze komt er ook mee weg. Haar intermezzo’s zouden als een goedkope marketingtruc kunnen weggezet worden, maar haar betogen klonken oprecht, recht vanuit het hart. Net zoals haar muziek. Na een - letterlijk - hoogtepunt - waarin ze in een hijskraan over het publiek zweefde en een mexican wave met smartphone-lichtjes initieerde - sloot ze af met twee knallers: ‘bad guy’ en ‘Happier Than Ever’. Nog één keer schreeuwde het publiek de longen uit z'n lijf. Om nadien voldaan huiswaarts te keren. Happier Than Ever.

Volledig scherm Billie Eilish. © Getty Images for Live Nation UK

