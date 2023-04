Ze spraken elkaar dertien jaar niet, maar nu houden de M-Kids een reünie

Begin jaren 2000 veroverden de M-Kids alle hitlijsten. Tweeling Tamara en Davina en hun vriendin Britt - toen nog tieners - scoorden hits met onder meer ‘Swingen’, ‘Funky Monkey’ en ‘Indianendans’. Maar in 2005 was het sprookje uit. “Die beslissing werd niet door ons genomen”, legde Britt uit in een interview met deze krant. “Al van meet af aan werden wij vergeleken met K3. Wij zongen allebei voor kinderen, maar wij waren zélf nog kinderen. En van dat imago wilden ze na een tijdje af.”

Nu is er toch een reünie in de maak. Op De Foute Party van Qmusic zullen de M-Kids gaan optreden, maken ze zelf bekend. “Wij doen een reünie, want na meer dan twintig jaar hebben wij nog eens zin om te komen swingen en dansen.”

Dat die reünie er komt, is best opvallend te noemen. In datzelfde interview gaf Britt vorig jaar aan dertien jaar geen contact meer te hebben gehad met Davina en Tamara. “Laat ons zeggen dat er binnen de groep iets ‘geknakt’ is. Maar ik heb er bewust voor gekozen om daar nooit verder over uit te weiden”, bekent ze. “Ik wil wel benadrukken dat ik nooit een slecht woord over hen zal zeggen. Wij hebben veel meegemaakt, en er gebeuren nu eenmaal dingen waardoor het leven een andere wending neemt. En daar heb ik vrede mee.” Al nam ze eind december vorig jaar wel opnieuw contact op met de tweeling, omdat hun muziek plots op Spotify verschenen was. En de deur naar een reünie bleek toen wel degelijk op een kier te staan: “Ik zag Tamara en Davina in die tijd als mijn zussen. En als er ooit een voorstel zou komen om een reünie te organiseren, dan sta ik met mijn armen wagenwijd open.”