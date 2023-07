Zayn Malik maakt officieel comeback: nieuwe muziek na 2 jaar radiostilte

MUZIEK RECENSIE. Vunzige teksten werden luidkeels meegebruld: The Weeknd imponeert in het Koning Boudewijn­sta­di­on

Geboren entertainer. Gedroomde hitkanon. Motherfucking starboy. Abel Tesfaye (33), beter bekend als The Weeknd, imponeerde dinsdag tijdens zijn eerste van de twee ‘After Hours til Dawn’-shows in het Koning Boudewijnstadion, in Brussel. Een groot spektakel, inclusief een gigantische zwevende maan en apocalyptische stad met imposante wolkenkrabbers. 60.000 fans werden in een trance gebracht met songs over louche feestjes vol drugs, vunzige seks en vervreemding. Wij waren erbij en oordeelden: krachtig, klassevol én loepzuiver.