Zangeressen Little Mix gaan voorlopig uit elkaar

“We willen jullie laten weten dat we na de ‘Confetti Tour’ in april en mei volgend jaar een pauze nemen. Het zijn tien geweldige jaren geweest, een prachtig non-stop avontuur, en we vinden dat de tijd rijp is om rust te nemen zodat we kunnen opladen en aan andere projecten kunnen werken”, schrijven Edwards, Pinnock en Thirlwall. “We gaan niet uit elkaar. Little Mix blijft bestaan. We hebben nog plannen voor meer muziek, tours en optredens in de toekomst.”