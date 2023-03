Zangeres Sarah Pepels stapt uit Portland: “De afgelopen zeven jaar waren erg pijnlijk, maar ook prachtig”

Muziek Hoe een pijnlijke liefdesve­te tussen twee Beatles John Lennon razend maakte: “Deze affaire is incestueus!”

Overspel: het is vaste koek in de muziekwereld, waar fans zich voor de voeten gooien van artiesten en sterren ook wel eens met elkaar een scheve schaats durven rijden. Maar van de partner van je (ex)-bandleden, daar blijf je af. Die ongeschreven regel had George Harrison duidelijk niet begrepen. In de jaren 70 had de betreurde Beatle een korte affaire met de vrouw van Ringo Starr, Maureen Cox. Harrison - die vandaag zijn tachtigste verjaardag zou vieren - stond dan misschien wel gekend als de ‘stille Beatle’, braaf was hij allerminst. Een duik in het turbulente liefdesleven van de zanger-gitarist.