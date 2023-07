Zangeres Pommelien Thijs domineert Ultratop met single én album op nummer één

celebrities KIJK. Taylor Swift barst in lachen uit tijdens zingen van nummer over Kanye West

Tijdens een optreden kan Taylor Swift haar lach niet inhouden wanneer ze het nummer ‘This Is Why We Can’t Have Nice Things’ zingt, meer bepaald bij de tekst “And here’s to you, ’cause forgiveness is a nice thing to do”. Fans hebben altijd vermoed dat het lied gaat over Kanye West, met wie Swift al sinds 2009 af en toe in de clinch ligt.