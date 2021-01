Zangeres Lous and the Yakuza gelauwerd als "Europees geluid van vandaag en morgen"

Muziek Bekijk hier het volledige kerstcon­cert van De Grungbla­vers

25 december Op zoek naar wat sfeervolle muziek terwijl je die overdaad aan kroketjes probeert te verteren? Bekijk dan hier het kerstconcert van De Grungblavers, een twaalfkoppige band met onder meer Stany Crets, Jan Van Looveren, Gene Bervoets, Erik Goossens, Jean Bosco Safari, Luc Caals in de gelederen. Ze coveren nummers als ‘Hallelujah’ en ‘You Raise Me Up’, net als de kersthits pur sang zoals ‘Jingle Bells’ en ‘So This Is Christmas’. De opbrengst van de livestream op kerstavond, gaat trouwens integraal naar het goede doel Kamiano, een vzw die daklozen met kerst een feestmaal geeft.