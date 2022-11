Zangeres Irene Cara, bekend van ‘Fame’ en ‘Flashdance’, op 63-jarige leeftijd overleden

Showbits Bart Peeters bekent: “Die striptease met Niels Destadsba­der, daar heb ik al beetje spijt van”

Metejoor is de populairste zanger van Vlaanderen. Zopas kondigde hij een tweede soloconcert in het Sportpaleis aan. Dit weekend kan hij daar alvast even van de sfeer proeven tijdens ‘Night of the Proms’. Hij gaat er dan in duet met z’n grote idool Bart Peeters. De liefde is duidelijk wederzijds, en zo groot dat zelfs een naakte Niels Destadsbader daar niet tegenop kan. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

