Zangeres Iggy Azalea (31) last pauze in: “Ik neem een paar jaar de tijd om me te focussen op andere projecten”

“’End of an Era’ is zo speciaal voor mij omdat ik, nadat ik het album heb uitgebracht, een paar jaar de tijd ga nemen om me te focussen op andere creatieve projecten, dingen die me inspireren en waar ik gepassioneerd door ben, naast muziek”, tweette de 31-jarige rapper, vooral bekend van haar hit ‘Fancy’. Iggy hoopt haar fans in de toekomst een andere kant van haar te kunnen laten zien.

“Ik ben blij dat ik in de toekomst andere kanten van me kan laten zien,” voegde ze eraan toe. “Mijn energie verleggen en me richten op waar ik het meest gepassioneerd over ben, is wat goed voor me is en ik hoop dat jullie alle creatieve projecten die ik hier doe, blijven steunen!” Wat voor projecten het zijn, is nog onduidelijk. In het verleden nam Iggy wel verschillende keren plaats in de jury van muziekprogramma’s als ‘The X Factor’.