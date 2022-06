Zangeres Anouk getrouwd in aanwezigheid van 40.000 fans: “Ik heb mijn zielsverwant gevonden in jou”

Ongeveer anderhalf uur nadat Anouk haar concert opende, werd er op het podium plaatsgemaakt voor een grote boog met witte rozen. Niet veel later verscheen daaronder de 28-jarige Dominique. De Amerikaanse zangeres Michelle David zette vervolgens het favoriete nummer van het bruidspaar in, waarna ook Anouk het podium opkwam. De zangeres (47) droeg een witte jurk en een lange witte sluier. Ook de kinderen van Anouk waren bij de plechtigheid aanwezig.

Geloften

“Vroeger had ik altijd twee grote dromen. Eén was veel kinderen, dat is gelukt, en de tweede was groots trouwen. Ik denk dat dat laatste iets te letterlijk genomen is. Maar ik had het op geen enkele andere manier gewild, het past precies bij wie je bent”, begon Dominique zijn geloften.

Hij vertelde dat er tijdens het schrijven van de geloften steeds één woord naar boven kwam, en dat was puur. “Je bent een pure vrouw, altijd positief wat er ook gebeurt. Je bent behalve prachtig, ook liefdevol en zorgzaam, niet alleen voor mij en je gezin maar voor iedereen die je raakt. Je bent een echt rolmodel en ik hoop dat mijn kinderen zoals jij mogen worden.” Na Dominiques woorden wilde Anouk haar aanstaande een zoen geven, maar daar stak de trouwambtenaar een stokje voor. “Ho ho ho, je gaat te snel!”, riep zij lachend.

Toen was het de beurt aan de 47-jarige zangeres om te vertellen waarom ze met Schemmekes wilde trouwen. Maar niet voordat ze met een slokje water even was bijgekomen van de woorden van haar aanstaande. “Ik begrijp nu waarom je als eerste wilde”, grapte Anouk. Daarna refereerde ze als eerste aan de ongewone setting en locatie voor de bruiloft. “Wie had ooit gedacht dat wij hier vanavond zouden staan op het Malieveld met ongeveer 40.000 mensen?”, zei ze, waarna er luid gelach klonk vanaf het veld vol toeschouwers.

Zielsverwant

Anouk haalde daarna een persoonlijke herinnering op aan de tijd waarin ze Dominique leerde kennen. “Toen wij elkaar leerden kennen zat ik zelf nogal in een donkere periode van mijn leven, en ik kan me nog heel goed herinneren dat ik vrijwel elke dag bad om een zielsverwant. Een zielsverwant die eerlijk zou zijn, zorgzaam zou zijn, loyaal en vooral liefdevol naar de kinderen toe. Echt een rolmodel. Maar vooral iemand die mij zou kunnen begrijpen. Iemand met wie ik mijn visie zou kunnen delen. En iemand met wie ik me vrij genoeg zou voelen om mezelf te zijn, zonder enig oordeel. En dat heb ik allemaal gevonden in jou”, zei de zangeres.

Nadat de twee elkaar eindelijk mochten kussen en ook de ringen waren uitgewisseld, pakte Anouk de microfoon om in haar trouwjurk nog de laatste nummers van haar concert ten gehore te brengen.

Geen cadeaus

De zangeres neemt nu ook de achternaam Schemmekes van haar echtgenoot aan. Vooraf had Anouk bezoekers gevraagd zich vanwege de bruiloft feestelijk aan te kleden, maar ze hoefde geen huwelijkscadeaus. Mensen konden in plaats daarvan een donatie doen aan Triple ThreaT, meldde de zangeres eerder op Instagram. Dat is een organisatie die zich inzet voor jongeren.

Anouk vertelde in april bij Jinek dat ze graag tijdens het intermezzo van haar eigen show wilde trouwen. Haar vriend wilde namelijk een zo groot mogelijke bruiloft. “En ja, groter kan niet.” Het stel was sinds 2020 verloofd, nadat de zangeres Dominique ten huwelijk vroeg, en heeft samen een dochter. De zangeres is twee keer eerder getrouwd geweest en heeft in totaal zes kinderen.

