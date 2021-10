Yves Deruyter en The Subs zegenen heropening van de clubs in met twee nieuwe songs: “Een ‘dafalganneke’ achteraf: daar mikken we op”

De clubs mogen sinds vandaag - eindelijk - weer de deuren openen. En om die hoogmis voor het Belgische nachtleven extra kracht bij te zetten, maakten Yves Deruyter en The Subs samen ‘Rave Cloud’. Een door en door Belgische, keiharde technoplaat. Die pompende beats maakten van ‘Rave Cloud’ bovendien het geschikte themalied voor ‘I Want To Dance Again’. Die indoorrave vindt vanavond in het Antwerps Sportpaleis plaats en wordt georganiseerd door Studio Brussel en The Subs. Yves Deruyter - bekend van nummers als ‘Calling Earth’, ‘The Rebel’ en ‘To The Rhythm’ - staat er straks ook op de affiche. “Ik wist aanvankelijk niet dat ‘Rave Cloud’ het anthem voor dit feest was, maar ik ben hier uiteraard supertevreden mee”, lacht Deruyter. “Dit nummer - dat ontstond tijdens een impromptu namiddag in de studio - is de perfecte track om vanavond uit de bol te gaan. Net als ‘Mind Cloud’, het andere nummer we samen maakten. Uiteraard zullen beide songs vanavond passeren tijdens ‘I Want To Dance Again’ en zal dat voor een explosie van die befaamde knaldrang zorgen. Maar of onze nummers daar nu bij gedraaid worden of niet: het feit dat de clubs na anderhalf jaar weer open mogen, zorgt ongetwijfeld op verschillende plaatsen voor een legendarische avond. En de nodige dafalgannekes de dag erna. (lacht)”