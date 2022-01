YouTuber Acid gaat viraal met eigen single: “Platenfirma's mogen stoppen met bellen, ik heb geen extra promo nodig”

VIDEO. Gert Verhulst: "Ik zou het heel erg vinden dat we iemand bevoorde­len die minder goed presteert omdat die een kleurtje heeft”

Maar liefst twee seizoenen van hun eigen docusoap ‘De Verhulstjes’, twee seizoenen ‘De Cooke & Verhulst Show’ en de zoektocht van Gert naar een nieuw lid voor K3: de familie Verhulst was in 2021 niet weg te slaan van uw televisie. U stemde hen naar de achttiende plaats in De 100 Belgen van 2021. Gert Verhulst blikt in een uitgebreid interview terug op zijn jaar: “Ik heb mijn privéleven lang tot in het absurde afgeschermd. ‘De Verhulstjes’ is voor mij een enorme bevrijding geweest.”

30 december