Youth Orchestra Flanders treedt op met topvioliste Sylvia Huang

Regi moet in allerijl vervang­ster zoeken voor zieke Emma Hees­ters

Even paniek gisteravond bij Regi: Emma Heesters liet weten dat ze niet naar ‘Zomerhit’ kon komen om ‘Zwaartekracht’ te zingen. “Ze heeft een keelontsteking en kan echt niet zingen”, aldus Regi. “We hebben snel gebrainstormd met het team en zo kwamen we redelijk snel bij Lotte De Clerck terecht die in #LikeMe ook nog eens de rol van Emma speelt. Pommelien Thijs heeft haar dan opgebeld.”

20 augustus