‘You'll Never Walk Alone’-zanger Gerry Marsden (78) overleden

MuziekDe Britse zanger Gerry Marsden is op 78-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Hij was de leadzanger van Gerry & The Pacemakers, de Liverpoolse band die in 1963 de bekendste uitvoering van ‘You'll Never Walk Alone’ uitbracht. In het Verenigd Koninkrijk staat de groep ​​bekend als de allereerste band die met hun eerste drie singles telkens de nummer één bereikten in de hitlijsten.

Marsden overleed aan de gevolgen van een hartinfectie. In 2003 moest hij een drievoudige bypass-operatie ondergaan, in 2016 moest hij opnieuw onder het mes voor een tweede hartoperatie. Het was radiopresentator en persoonlijke vriend Pete Price die het overlijden van de zanger bekendmaakte, aan de hand van een liefdevol eerbetoon op sociale media. “Na met de familie gesproken te hebben, is het met een heel zwaar hart dat ik je moet vertellen dat de legendarische Gerry Marsden na een korte ziekte, een infectie aan zijn hart, helaas is overleden. Ik stuur alle liefde van de wereld naar Pauline (zijn vrouw Pauline Marsden, met wie hij trouwde in 1965, red.) en zijn familie. You’ll Never Walk Alone.”

Doorheen zijn carrière heeft Gerry genoten van bijna 60 jaar touren. Hij en zijn bandleden wisten, vooral in hun vroege carrière, hun stempel te drukken op de muziekwereld als rivalen van de Beatles. Beide bands speelden toen voor grote menigten in Liverpool en Hamburg. In 2018 kwam er evenwel een einde aan het muzikale verhaal van Gerry & The Pacemakers, toen Marsden zijn pensioen aankondigde en hij zich terugtrok uit de schijnwerpers. Gerry laat naast zijn vrouw Pauline ook hun twee dochters Yvette en Victoria achter.

(lees verder onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wereldberoemde song

‘You’ll Never Walk Alone’ is een lied geschreven door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II voor de musical ‘Carousel’ uit 1945. Het nummer is meermaals opgenomen door verschillende artiesten, waarvan de versie van Gerry & The Pacemakers veruit de bekendste is. Deze versie bleef vier weken lang op nummer 1 in de Britse hitlijst. Het werd direct een volkslied voor de fans van Liverpool en het nummer wordt sindsdien bij elke wedstrijd massaal gezongen voor de wedstrijd en aan het einde van ieder duel. Tegenwoordig zijn de woorden “You’ll Never Walk Alone” ook opgenomen in het clublogo.

Het ‘You'll Never Walk Alone’ werd in 1966 ook overgenomen door de supporters van Celtic, nadat de Schotse topclub op Anfield won. De supporters van Borussia Dortmund, Club Brugge Feyenoord en FC Twente hebben het nummer de afgelopen decennia ook opgenomen als lijflied.

Op 20 maart 2020 werd het lied van Gerry & The Pacemakers door meer dan 180 radiozenders in meer dan dertig landen in Europa tegelijk gedraaid. De actie was een initiatief van 3FM radio-dj Sander Hoogendoorn en was bedoeld om mensen te verenigen aan het begin van de coronapandemie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.