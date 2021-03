Years & Years gaat voortaan als soloproject verder

“Er zijn een aantal veranderingen waarover we jullie iets willen vertellen”, schrijft de groep in een statement op Twitter. Zo is het voornamelijk Olly Alexander die aan het nieuwe album van de groep gewerkt heeft. Hij zal Years & Years voortaan ook in zijn eentje verderzetten. “Wel zijn we nog steeds goede vrienden. Mikey blijft een onderdeel van onze Y&Y-familie en zal nog steeds live met ons optreden. Emre wil in de toekomst graag werken als producer”, klinkt het verder nog in de mededeling.