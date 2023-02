XINK maakt zich op voor comeback van het jaar: “Mijn stem klinkt gelukkig nog hetzelfde, alleen wat lager misschien”

Film Na incident met Will Smith vorig jaar: Oscarorga­ni­sa­tie roept ‘crisisteam' het leven in

Vorig jaar liep het grondig mis tijdens de uitreiking van de Oscars: Will Smith (54) verkocht presentator Chris Rock (58) toen een klap op het podium. De Academy heeft daar lessen uit getrokken, want dit jaar zal er voor het eerst een crisisteam in het leven worden geroepen, klinkt het in Time Magazine.