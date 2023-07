XINK beleefde jongensdroom op ‘Rock Werchter’: “Maar vanochtend had ik plots geen stem meer”

muziek De grote Tamino-bekering en de verloren festivale­rec­tie bij Viagra Boys: dit vonden onze recensen­ten van dag 2

De Rock in Rock Werchter mocht eindelijk weer in het vet. Van Blackbox Revelation tot Liam Gallagher en van The HU tot Kasabian: een leger gitaren stroomde, zwalpte en kletterde over de weide. Het mocht. Het kon. En vormde een lekker bedje waarop de Peppers laat in de nacht los mogen gaan. Maar wie raakte er de gevoeligste snaar? Onze recensenten zetten alles voor u op een rijtje.