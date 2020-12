Xavier De Baere brengt ‘Formidabele Kerstmis’ na jaren stilte live bij Joe

Muziek "Door al mijn tegensla­gen, geniet ik nu des te meer": ‘The Voice Senior’-finaliste Ma­rie-Jeanne (63) bestormt de hitlijsten

8:43 Een zware jeugd en ook in haar volwassen leven heel wat ellende: 'The Voice Senior'-runner-up Marie-Jeanne Van Dyck weet wat knokken is. Met 'Past the Point of Rescue' - het duet dat ze met haar coach Karen Damen opnam - zet ze dan ook onbevreesd de aanval op de hitlijsten in. "Ik heb veel tegenslag gekend. Daarom geniet ik hier nu des te harder van."