X!NK kondigt extra concert aan

MuziekEen terugkeer van jewelste, want het comebackconcert van X!NK op 23 februari 2023 was in een mum van tijd uitverkocht. Daarom kondigt de band nu ook een extra concert aan. Met name op vrijdag 24 februari 2023 zal de iconische groep opnieuw optreden in de Ancienne Belgique in Brussel.