Wouter van ‘Idool’ en Katerine van ‘Star Academy’ zingen duet op Q-music

AC/DC maakt comeback in legendari­sche 'Back in Black'-bezetting: "Het warm water vinden ze niet meer uit. Maar waarom zouden ze?"

8 oktober AC/DC is terug. Vier jaar nadat de band het voor bekeken hield, deelt hij weer muzikale mokerslagen uit. De single 'Shot in the Dark' werd woensdag gelost, bijhorend album 'POWER UP' ligt volgende maand in de winkel. Met uitzondering van de overleden gitarist Malcolm Young is de bezetting dezelfde als ten tijde van hun plaat 'Back in Black'. “AC/DC vindt het warm water niet meer uit, maar waarom zouden ze?”