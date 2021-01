Worden Nick & Simon de nieuwe Simon & Garfunkel? “Woody Harrelson liet ons filmpje aan Paul Simon liet zien; hij stuurde ons een boodschap”

De liefde van Nick Schilder (37) en Simon Keizer (36) voor de muziek van Paul Simon en Art Garfunkel ontstond in een Volendamse kroeg. Daar zetten de zangers aan het begin van hun carrière het Simon & Garfunkel-nummer ‘Cecilia’ in en dat bleek onverwacht mooi te klinken. Nu, jaren later, zijn de Volendammers nog steeds in de ban van het legendarische Amerikaanse duo. Voor de vorig jaar uitgezonden tv-serie ‘Nick, Simon & Kees: Homeward Bound’ reisden ze af naar New York om zich onder te dompelen in de geschiedenis van hun idolen. Voor de opname van hun album trokken ze naar de Henson Studio’s in Los Angeles, waar ook Paul en Art veel tijd doorbrachten. “Om te klinken als Simon & Garfunkel moesten we ook hun werkwijze volgen”, zegt Nick aan Primo. “Simon en ik moesten bijvoorbeeld tegen onze gewoonte in onze partijen gelijktijdig inzingen.”