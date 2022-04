Witte maatpakken en synthesizers: BLOND Band kaapt prijzen weg op Nekka-wedstrijd

Op de rand van een doorbraak in België: maak kennis met Maan, één van Nederlands mooiste stemmen

Ze heeft liefst 1 miljoen volgers op Instagram. Nederland eet uit haar hand. Amper 25 is ze, maar Maan de Steenwinkel is nu al een vaste waarde bij onze Noorderburen. Haar carrière gaat er pijlsnel sinds ze in 2016 ‘The Voice of Holland’ won. In België bleef ze lang een onbekende, maar na Suzan & Freek en Davina Michelle zakt ook Maan steeds vaker af naar ons land. Maak kennis met haar in een nieuwe Showbits.