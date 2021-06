Winston Marshall stapt uit Mumford & Sons na politieke rel: “Ik wil vrijuit kunnen spreken”

MuziekWinston Marshall (33) stapt uit de band Mumford & Sons. Dat maakt de muzikant zelf bekend op sociale media. Reden van z'n vertrek is een relletje over z'n politieke voorkeuren in maart.

Winston Marshall is de banjospeler van Mumford & Sons, en een van de oprichters. In maart nam hij al even een pauze van de band nadat hij in een relletje verzeild raakte. Op sociale media had Marshall namelijk ‘Unmasked’, een boek van de rechtse activist en schrijver Andy Ngo, aangeraden aan zijn volgers. ‘Unmasked’ gaat over hoe antifa, een losse beweging van antifascistische (en dus linkse) activisten, op een radicale manier de democratie wil vernietigen. Dat kwam Marshall op veel kritiek te staan, waarna hij besloot om zijn muzikale activiteiten even stop te zetten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nu heeft de banjospeler aangekondigd dat hij definitief stopt met Mumford & Sons. “Met immense trots kijk ik terug op mijn tijd met Mumford & Sons. We hebben een nalatenschap van nummers die volgens mij de tand des tijds zullen doorstaan. Wat we samen bereikt hebben heeft m'n wildste fantasieën overtroffen. Wie zou daar nu bewust van willen wegwandelen? Ik, zo blijkt. En dat was geen makkelijke beslissing."

Zelfcensuur

Marshall geeft aan dat de “onbedoelde Twitterstorm" aan de basis ligt van z’n vertrek. “Mijn tweet werd foutief geïnterpreteerd door velen als een goedkeuring van het evenzeer afschuwelijke extreemrechts. Dat kan niet verder van de waarheid af staan. Ik veroordeel alle politieke extremisme, of het nu links of rechts is. Op het moment van het incident liepen de emoties hoog op, maar ondanks de heisa nodigde de band me uit om verder te gaan met hen. Gezien de druk, vroeg dat moed.” Daarop heeft Marshall naar eigen zeggen lang nagedacht. “Ik weet dat zo lang ik lid van de groep ben, me uitspreken over het kwaad van politiek extremisme hen in moeilijkheden kan brengen. Mijn loyaliteit en liefde voor hen kan dat niet toelaten. Maar in de band blijven en mezelf censureren zou aan mijn geweten knagen, mijn integriteit aantasten. Door weg te gaan, hoop ik vrijuit te kunnen praten, zonder dat zij er de gevolgen van dragen."

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zijn voormalige collega’s steunen z'n beslissing, lieten ze blijken op sociale media. “We wensen je het beste in de toekomst, Win. We houden van je, man."

LEES OOK: