Winnen Niels Destadsbader en Regi samen een Radio 2 Zomerhit? Dit zijn de genomineerden

ABBA’s Gold duizend weken in Britse albumlijst

3 juli ABBA heeft een bijzondere mijlpaal behaald in de Britse albumlijst. Het verzamelalbum Gold, dat in september 1992 werd uitgebracht, staat deze week voor de duizendste keer genoteerd, meldt The Official Charts Company. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een album in de vierdubbele cijfers terechtkomt.