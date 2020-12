Win cadeaupapier van Miley Cyrus en pakket vol kerstplaten

Elk pakket bestaat uit 5 vellen inpakpapier en 8 vinylplaten. Het gaat om ‘Younger Now LP’ van Miley Cyrus, ‘Lemonade’ van Beyoncé, ‘The Christmas Present’ van Robbie Williams, ‘There’ll Be Place In The Valley’ van Johnny Cash, ‘A Legendary Christmas’ van John Legend, ‘Last Christmas’ van George Michael & Wham!, ‘Christmas Deluxe’ van Pentatonix en ‘Christmas with the Philharmonic Orchestra’ van Elvis Presley. Alle artiesten en hun nummers zijn ook nu al te beluisteren op de Kerst Hits Top 100 van Sony Music via Spotify.