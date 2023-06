Wim Soutaer, Charles Van Domburg én Belpop-icoon Lou Deprijck steken 'Ça Plane Pour Moi' in een nieuw jasje

MuziekSven en Anke van Joe fm kregen een verrassend trio over de vloer in de radiostudio: Wim Soutaer en Charles Van Domburg - beter bekend als de groep Soulbrothers - én Lou Deprijck. Met z’n drietjes staken ze de klassieker van het Belpop-icoon ‘Ça Plane Pour Moi’ in een nieuw jasje. “We hebben geprobeerd er iets ‘nieuw’ van te maken, maar hebben toch ook het origineel proberen behouden", aldus Wim. Of ze het nummer doorheen de zomer ook samen op verschillende podia zullen brengen? “Dat is de bedoeling, of het ook gaat lukken is een ander verhaal”, lacht Charles.