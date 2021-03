Willy Sommers speelt vrijdag tijdens 24 UUR LIVE: “Dat gaat heel veel deugd doen”

Songfestival Van zingende kalkoen tot kabouters op eenwielers: deze Songfesti­val-acts doen ‘duivelse’ inzending van Cyprus verbleken

5 maart Het Songfestival moet nog van start gaan, maar de eerste rel is nu al geboren. Streng religieuze christenen op Cyprus zijn woedend over de inzending van het land dit jaar. Die draagt de titel ‘El Diablo’, oftewel ‘De Duivel’ in het Spaans. Een inzending die in het oog springt dus, al kan opvallen uiteraard nooit kwaad tijdens het liedjesfestival. Dat kan met een klok van een stem of een klepper van een nummer, maar klaarblijkelijk ook op heel wat andere manieren...