Willy draait volgende week alleen maar Belgische muziek (en vist naar onbekend talent): “We willen hele sector extra hart onder de riem steken”

Naar aanleiding van de Week van de Belgische Muziek draait Willy, de digitale pop- en rockzender van DPG Media, alleen maar muziek van eigen bodem. Maar er is nog meer: elke dag wordt jong of onbekend talent in de kijker gezet onder de noemer ‘Verse Vis’. Daarvoor worden onder anderen Marcel Vanthilt, Stijn Meuris en Luc Janssen ingeschakeld. “We hebben altijd al veel aandacht voor de Belgische muziekscene maar net nu willen we hen een extra hart onder de riem steken", zegt netmanager Annelies Orye.

De Week van de Belgische muziek werd bedacht als alternatief voor de geannuleerde MIA’s. Er zijn dus geen awards in februari, maar de week naar aanloop van Valentijn moet een grote liefdesverklaring aan de Belgische muziek worden en een hart onder de riem voor de muzieksector. Van 8 tot en met 14 februari slaan VI.BE (het Vlaamse aanspreekpunt voor muzikanten en dj’s, nvdr.), verschillende spelers uit de brede muzieksector en diverse media de handen in elkaar om muziek van eigen bodem en haar zwaar getroffen sector volledig in de spotlights te zetten.

“We gooien alle internationale bands een week lang in de ijskast. Doordat we 24/7 alleen maar Belgische muziek draaien, hoor je op Willy niet alleen de bekendste songs, maar ook vergeten parels en albumtracks die je normaal niet meer op de radio hoort”, zegt Kevin Moens, muzieksamensteller van Willy.

Jong muzikaal talent

Willy gaat ook elke dag op zoek naar ‘Verse Vis’; jonge of minder bekende bands die we die week aan een groter publiek voorstellen. Per dag worden zeven bands van het platform van VI.BE, waarop artiesten en bands zichzelf voorstellen en hun muziek insturen. Willy-dj’s Wim Oosterlinck, Sofie Engelen, Iwein Segers en Annelies Orye vissen de meest belovende talenten eruit en geven hen airplay in hun programma’s.

Quote De hele sector ziet echt keihard af. En ook jonge bands krijgen net nu heel weinig kansen. Daarom trekken wij deze week de kaart van minder bekend talent Channel manager Annelies Orye

“We hebben altijd al veel aandacht voor de Belgische muziekscene maar net nu willen we hen een extra hart onder de riem steken. Want de hele sector, van muzikanten over technici tot clubs en festivals, ziet echt keihard af. En ook jonge bands krijgen net nu heel weinig kansen. Daarom trekken wij deze week de kaart van minder bekend talent. Belgian Music Matters”, aldus channel manager Annelies Orye.

Marcel Vanthilt

Maar dat is nog niet alles. “Ook Marcel Vanthilt, Stijn Meuris, Luc Janssen, Andries Beckers en Cedric Maes hebben hun lijn uitgegooid. Zij hebben elk een artiest of band aan de haak geslagen waarvan zij vinden dat die een extra duwtje in de rug verdient. Marcel en co komen hun vangst zelf voorstellen in de ochtendshow van Wim Oosterlinck en elke band speelt er dan ook een livesessie.”

Op zaterdagochtend draait Jan Van den Bossche de beste Belgische klassiekers in Class X en op zondag kleurt ook Slacker Station met Iwein Segers zwart-geel-rood. Samen met Sarah Pepels van Portland brengt hij op Valentijn een ode aan onze vaderlandse muziek en sluit daarmee de ‘Week van de Belgische Muziek’ af.

Willy is te beluisteren via DAB+, de website www.willy.radio of de RadioPlayer App