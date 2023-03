“Will Tura zei: ‘Ik geef de fakkel aan u door’”: Christoff eert ‘muzikale vader' in nieuwe concertreeks

Muziek Bad Bunny wie? Dit is de meest gestreamde artiest ter wereld, maar niemand die hem kent

Bad Bunny won afgelopen zondag ei zo na ‘Album van het jaar’ op de Grammy’s. ‘Bad Bunny wie?’, horen we u zeggen. Het muzikale alter ego van Benito Antonio Martínez Ocasio (28) is al drie jaar op rij de meest gestreamde artiest ter wereld, maar de gemiddelde Vlaming hoort het in Keulen donderen. Wie is de Puerto Ricaan die de muziekwereld in stilte overheerst en op amper één jaar tijd 20 miljoen dollar rijker werd?