Will Tura keert terug naar podium met ‘Ronde van Vlaanderen’: “Het afgelopen jaar veel getraind, ik ben in topconditie”

MuziekRuim twee jaar lang stond Will Tura, die vorig jaar op 2 augustus tachtig jaar werd, niet meer op een podium. Door de coronalockdown werd zijn ‘Ronde van Vlaanderen’-concerttoer uitgesteld. Nu we dankzij massale vaccinatie weer stilaan naar een meer normale wereld evolueren, kan ‘de keizer van het Vlaamse lied’ de muzikale draad weer oppikken. “Ik heb dus een reuze concerthonger: met de beste nummers uit mijn carrière worden dit uitzonderlijke avonden.”

Toen het land door corona op slot ging, was Will er als de kippen bij om nieuwe data van zijn uitgestelde concerten in de plannen. Als kers op de taart verwent hij nu zijn fans met een extra premièreconcert in Middelkerke. Het zal het eerste Will Tura-concert zijn sinds zijn memorabel optreden in de Brusselse AB op 11 juli 2019.

“Het afgelopen jaar heb ik veel getraind, zowel fysiek als mijn stem. Dat is op mijn leeftijd nodig, maar ik ben in topconditie. Ik kan niet wachten om opnieuw het beste van mezelf te geven. Het is me nog nooit overkomen zo’n lange periode niet op een podium te staan. Ik heb dus een reuze concerthonger: met de beste nummers uit mijn carrière worden dit uitzonderlijke avonden”, zo vertelt een enthousiaste Will.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zowat een jaar geleden kondigde Will Tura een ‘Ronde van Vlaanderen’ aan, met een reeks concerten in het voorjaar van 2020. De coronacrisis besliste er anders over en de voorjaarsconcerten werden uitgesteld. © RV

Voor de ‘nieuwe’ ‘Ronde van Vlaanderen’-toer van Will zal alles coronaveilig verlopen. “De Proximus Pop-Up Arena zal de bezoekers ontvangen mét mondmasker en een stoel tussen elke reservering. Alle maatregelen worden getroffen, zodat de concerten geen enkel gezondheidsrisico vormen voor de bezoeker”, aldus organisator Jan Van Esbroeck van Sportpaleis Group. “Ook voor de andere concerten van Will is alles superveilig. Elk concert is ontdubbeld om iedereen de kans te geven dit unieke event bij te wonen, bovendien nog van op een betere plaats in de zaal. Omwille van deze verhoogde capaciteit, zijn er een beperkt aantal tickets te koop voor alle voorstellingen.”

De ticketverkoop voor de première in Middelkerke, op zaterdag 21 augustus om 20 uur, start op maandag 7 juni om 10 uur via www.teleticketservice.com.

