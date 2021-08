Will Tura (81) kan eindelijk beginnen aan nieuwe tournee: “Het besef dat alles plots voorbij kan zijn, is er echt wel bij mij”

Muziek Nieuwe videoclip van The Weeknd uit Amerikaan­se bioscoopza­len gehaald

5 augustus The Weeknd (31) had duidelijk grote plannen voor de videoclip van zijn nieuwe single ‘Take My Breath’. Iets te groot zo blijkt nu, want de muziekvideo werd ondertussen al terug uit de Amerikaanse bioscoopzalen gehaald. De clip bevat namelijk een aantal intense lichtflitsen die op hun beurt het risico op een epilepsieaanval doen stijgen.