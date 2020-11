Wilbert Mutsaers stelt op Spotify afspeellijsten samen voor luisteraars in ons land: “Tussen 50 miljoen songs speuren wij naar Belgische muziek”

Wie zou er zonder gids nog zijn weg vinden in een bibliotheek van meer dan 50 miljoen liedjes? Daarom zet Spotify, ’s werelds grootste streamingdienst, volop in op afspeellijsten. Een gesprek met Wilbert Mutsaers, hoofd Benelux bij Spotify, die afspeellijsten ontwerpt op maat van Belgische abonnees. “Sinds we de lijst ‘motown’ veranderden in ‘feeling good & feeling great’, ontdekken jongeren Stevie Wonder en The Supremes.”