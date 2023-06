Wie zit nog op schlagermuziek te wachten? "Ik word echt kwaad als mensen zeggen dat het niet meer populair is"

Muziek Niels Destadsba­der mikt samen met Kenny B op zomerhit: “Net voor onze eerste ontmoeting had Kenny een ongeval”

De zomer komt met vrolijke noten. Aan de zijde van de Nederlandse Kenny B (61) mikt Niels Destadsbader op ‘Zomerhit’ en ‘Tien Om Te Zien’ met ‘Liefs voor Later’. De twee heren vertellen honderduit over hun opmerkelijke ontmoeting - die niet zonder slag of stoot gebeurde -, een ander duet dat niet kon doorgaan door ernstige beschuldigingen en over Niels ultieme droom. “Niels vertelt veel mopjes, en minstens de helft ervan vind ik grappig.”