Wie wint vanavond het Songfestival en naar wie gaat de Barbara Dex Award?

Volgens de bookmakers ligt Zweden nog steeds in pole position om het 67ste Songfestival te winnen. Loreen - die in 2012 won met ‘Euphoria’ - krijgt nu met ‘Tattoo’ een winstkans van 52 procent toebedeeld. Finland volgt met 22 procent op de tweede plek, dankzij Käärijä en zijn knotsgekke ‘Cha Cha Cha’. De bronzen plak zou volgens de bookmakers naar Oekraïne gaan. Zij wonnen vorig jaar, maar konden vanwege de oorlog het liedjescircus niet in hun land organiseren. Als Tvorchi en hun ‘Heart of Steel’ zou winnen, moet - naar alle waarschijnlijkheid - opnieuw en gastland gezocht worden. De vierde plek lijkt dan weer weggelegd voor Israël . Het midden-oosterse land stuurt Noa Kirel met ‘Unicorn’, een lied waarbij zowel Kirels tem als haar gekronkel op het podium indruk maken. Spanje vervolledigt de top vijf. Zij sturen zangeres Blanca Paloma met ‘Eaea’, een moderne flamenconummer.

Ook België maakt volgens de bookmakers een goede beurt: momenteel situeren ze Gustaph en diens aanstekelijke ‘Because of You’ rond de elfde plaats. Een tour de force van onze landgenoot, die aan het begin van de wedstrijd kansloos werd geacht door diezelfde bookmakers. “België vertegenwoordigen in de finale? Dat is een droom die uitkomt”, aldus de zanger. “Ik ben overweldigd door dankbaarheid, voor de steun en liefde - die ik van fans in heel Europa heb gekregen. Ik ben eveneens heel blij dat de boodschap van het nummer omarmd werd . Ik beloof dan ook dat ik alles zal geven in de grote finale.”

Barbara Dex Award

Geen Songfestival zonder foute outfits. In 1997 riep een fansite de ‘Barbara Dex Award’ in het leven, nadat de Belgische inzending in een allesbehalve flatterende jurk op het podium verscheen. Als stylist Jody Van Geert - die in 2016 verantwoordelijk was voor de Songfestivalstyling van Laura Tesoro - mag beslissen over de prijs, gaat die dit jaar naar de outfit van Remo Forrer, de inzending van Zwitserland. “Ik snap dat je bij sommige liedjes voor een rustige look gaat, maar dit is simpelweg té basic voor een podium”, aldus de stylist. “Ik vind het nogal eentonig, inspiratieloos, en het flatteert die jongen ook niet. Het Songfestival is uiteraard een feest van de stem, maar je outfit heeft eveneens belang. Meer zelfs: daarmee kan je soms het verschil maken. Omdat deze look zo doordeweeks is, vrees ik dat mensen Remo en zijn nummer ‘Watergun’ snel zullen vergeten.”