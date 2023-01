Wie is onze Songfestivalkandidaat Gustaph? “Mijn flamboyante kantje? Dat heb ik leren omarmen”

Muziek Nick Carter brengt nummer uit voor zijn overleden broer Aaron: “Het doet pijn om van je te houden”

Twee maanden na de dood van Aaron Carter (hij was 34) brengt zijn broer Nick Carter (42) een nummer voor hem uit. Het eerbetoon krijgt de hartverscheurende titel ‘Hurts to Love You’. Want hun band was niet altijd om over naar huis te schrijven. “Ik mis je met heel mijn hart, je weet dat ik dat altijd zal doen.”

12 januari