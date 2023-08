‘Where are you now’ van Lost Frequencies meer dan 1 miljard keer gestreamd op Spotify

Celebrities 20 jaar na ‘Milkshake’: zangeres Kelis had geen idee dat het nummer zo’n succes zou worden

‘My milkshake brings all the boys to the yard’. Het zijn de eerste woorden van een iconisch nummer dat nu waarschijnlijk in je hoofd speelt. Zangeres Kelis, ondertussen 44 jaar, bracht het lied uit in 2003, nu 20 jaar geleden. Ze blikt terug op het succes in een interview met magazine ‘People’.