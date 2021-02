Werkt 'Britain's Got Talent'-ster Susan Boyle in alle stilte aan nieuwe muziek?

Showbizz Hoe Susan Boyle 10 jaar na ‘Britain’s Got Talent’ nog steeds miljoenen verdient

14 april We leerden haar in 2009 kennen toen ze in ‘Britain’s Got Talent’ auditie deed met het lied ‘I Dreamed a Dream’ uit ‘Les Misérables’. Intussen lijkt die droom écht uitgekomen voor de Schotse Susan Boyle (59), gezien ze nog altijd muziek maakt en het afgelopen jaar liefst 2,3 miljoen euro wist te verzilveren. Bovendien timmerde Boyle niet alleen aan een glansrijke muzikale carrière, ze onderging ook een hele transformatie. Dit is haar verhaal.